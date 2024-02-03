Іспанія

Цікаво, а Реалу подобалося, як грав Азар?

Колишній вінгер мадридського Реалу Еден Азар прокоментував свій перехід до "королівського" клубу з Челсі у 2019 році та про враження від гри "вершкових" за часи його виступів на Сантьяго Бернабеу.

"Я з дитинства стежив за Зіданом, за Сантьяго Бернабеу, за "вершковою" футболкою. Реал має чарівність, якої немає в інших, це особливий клуб. Проте, гадаю, що я не зовсім підходив команді. Цей клуб трохи марнославний, а я не такий. Те, як ми грали, мені не подобалося, але то була моя мрія. Я не міг закінчити свою кар'єру, не приїхавши туди.

У Реалі важко грати. Можливо, мені потрібно було більше тренуватися. У той період я мав важкі травми, операції, але я повертався, хоча мені було важко та боляче. Потім прийшов Анчелотті, я добре готувався до ігор і добре грав, але моє тіло посітйно зазнавало болю та травм", — наводить слова Азара L’Équipe.

За мадридський Реал Еден Азар загалом відіграв 76 матчів, забив 7 голів та віддав 12 результативних передач протягом чотирьох останніх сезонів у своїй футбольній кар'єрі гравця.