Функціонер дав свій коментар.
ДЕКУ, GETTY IMAGES
03 лютого 2024, 22:55
Спортивний директор Барселони Деку засмучений рішенням Хаві залишити пост тренера.
"Відхід Хаві став несподіванкою для всіх. Давайте не в це поглиблюватися. Відчуття погані, тому що ми розраховували на нього наступного сезону.
Ми досі перетравлюємо це. Прямо зараз ми зосереджені на команді. Сезон ще не завершено. Прийде час – шукатимемо тренеру заміну", – заявив Деку.
Нагадаємо, що 6 листопада 2021 року Хаві очолив Барселону, підписавши контракт до літа 2024 року. Під його керівництвом "блаугранас" виграли чемпіонат та Суперкубок Іспанії. Проте вже цього сезону результати команди значно погіршилися.