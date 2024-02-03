Іспанія

Функціонер дав свій коментар.

Спортивний директор Барселони Деку засмучений рішенням Хаві залишити пост тренера.

"Відхід Хаві став несподіванкою для всіх. Давайте не в це поглиблюватися. Відчуття погані, тому що ми розраховували на нього наступного сезону.

Ми досі перетравлюємо це. Прямо зараз ми зосереджені на команді. Сезон ще не завершено. Прийде час – шукатимемо тренеру заміну", – заявив Деку.

Нагадаємо, що 6 листопада 2021 року Хаві очолив Барселону, підписавши контракт до літа 2024 року. Під його керівництвом "блаугранас" виграли чемпіонат та Суперкубок Іспанії. Проте вже цього сезону результати команди значно погіршилися.