Іспанія

"Новий Варан"?

Мадридський Реал визначився із пріоритетною трансферною метою для центру оборони. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, перший рядок у списку центральний захисників, що цікавлять "вершкових", займає Лені Йоро з французького Лілля. "Доги" оцінюють 18-річного футболіста у 60 мільйонів євро, але керівництво "королівського" клубу вважає цю ціну непомірно високою.

У звіті, підготовленому скаутами Реала, йдеться про те, що Йоро має великий потенціал для розвитку на позиції центрального захисника, але також здатний виступати на правому фланзі оборони.

Зазначається, що спочатку мадридський клуб планував зміцнити позицію центрального захисника у 2025 році. Однак тепер Реал розглядає можливість підписати новачка на цю позицію на рік раніше – це пов'язано з великою кількістю травм.