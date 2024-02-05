Іспанія

Португалець досі ображається на Пепа?

Колишній гравець Барселони, а нині спортивний директор каталонського клубу Деку, згадав прихід Пепа Гвардіоли на місце головного тренера "синьо-гранатових".

"Прихід Гвардіоли до Барселони не був великою революцією. Ми з Роналдіньо пішли, але були Хаві, Іньєста, Бускетс, Яя Туре, найкращий африканський гравець, Мессі, Ето'О.

Гвардіола був розумний і, навівши лад і використавши свої тренерські якості, побудував найкращу команду, яку я бачив у своєму житті. Він був розумний і знав, що не варто витрачати час на інші речі", — заявив спортдир Барси.

Нагадаємо, Деку та Роналдіньо покинули столицю Каталонії відразу після того, як Барсу очолив Пеп Гвардіола. Повідомлялося, що молодий іспанський фахівець таким чином прибрав з команди найбільш авторитетних футболістів, які могли завдати шкоди Гвардіолі в "роздягальні команди".