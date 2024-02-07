Іспанія

"Чемпіонський" поєдинок в Іспанії відбудеться 10 лютого на Сантьяго Бернабеу.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги на нас очікує зустріч між лідерами турнірної таблиці, в рамках якої мадридський Реал прийматиме Жирону на Сантьяго Бернабеу.

Як повідомляє LALIGA TV, український нападник каталонського клубу Артем Довбик, який напередодні отримав пошкодження та ризикував не зіграти проти "вершкових", повернувся до тренувань.

26-річний форвард може бути готовим до майбутньої гри.

Матч Реал Мадрид — Жирона відбудеться у суботу, 10 лютого, о 19:30 за київським часом.