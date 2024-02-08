Іспанія

Андрій повністю заслужив на це.

Укоаїнський воротар мадридського Реалу Андрій Лунін поділився емоціями від атмосфери, яка панує на домашньому стадіоні "вершкових" Сантьяго Бернабеу. Його слова наводить El Chiringuito.

"Це щось неймовірне, коли Сантьяго Бернабеу скандує твоє ім'я. Я простий хлопець із невеликого міста з населенням у 30 тисяч людей. Ніколи не міг би мріяти про подібне — це щось не від світу цього.

Велика шана нашим вболівальникам за те, як вони нас підтримують. Коли виходиш на поле Бернабеу та чуєш наших фанатів, тебе важко зупинити", — заявив український голкіпер.

Цього сезону, Андрій Лунін зіграв за Реал 15 матчів, пропустив 13 м'ячів та 6 разів відіграв "на нуль".