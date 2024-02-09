Іспанія

Керманич Реала знову висловився щодо конкуренції на позиції воротаря.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал прийматиме на своєму полі Жирону.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті напередодні цього протистояння знову висловився щодо конкуренції на позиції голкіпера між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою.

"Це воротарське питання виникло за відсутності Кепи, коли він травмувався у листопаді – ми побачили Луніна у дії, і він робив свій внесок.

Важко обирати, хто гратиме. Ніхто не заслуговує бути у запасі. Це складно", — цитує слова Анчелотті Marca.

Матч Реал Мадрид — Жирона відбудеться в суботу, 10 лютого, о 19:30 за київським часом.