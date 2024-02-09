Іспанія

Барса буде грати без юного бразильця.

Нападника каталонської Барселони Вітора Роке видалили на 72-й хвилині матчу Ла Ліги з Алавесом (3:1). Головний суддя Хуан Мартінес Мунуера показав 18-річному бразильцю дві жовті картки протягом п'яти хвилин.

За інформацією Mundo Deportivo, Барселона подала апеляцію на другу жовту картку Роке. Королівська іспанська футбольна федерація оголосила, що залишила вилучення у силі, оскільки доказів явної помилки судді немає.

Барса оскаржила це рішення, але апеляцію каталонців відхилили. Таким чином, нападник "блаугранас" пропустить гру проти Гранади, яка відбудеться у неділю, о 22:30 за київським часом.

Вітор Роке після переходу у січні до Барселони, відіграв за каталонський клуб 127 хвилин та забив два голи.