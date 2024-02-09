Іспанія

Тиск на Камп Ноу неймовірний.

Колишній головний тренер Барселони Рональд Куман розповів про важкість роботи на Камп Ноу. Його слова наводить As.

"Робота тренером у Барселоні б'є по психічному здоров'ю. Бути гравцем Барселони набагато цікавіше, ніж тренером, і Хаві, як каталонець та дитя цього клубу, напевно це помітив.

Роботу в Барсі вважаю найскладнішою з усього, чим я коли-небудь займався. Я страждав від тиску та стресу. У мене також був конфлікт із Лапортою, на відміну від Хаві.

Приїхавши до Барси з Катару, Хаві не звик до критики, адже раніше він отримував лише похвалу. Преса наставляє на тебе пістолет, якщо справи йдуть погано. Я теж страждав від цього стресу та тиску", — заявив нідерландський фахівець.