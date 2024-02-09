Іспанія

Символічна сума.

У літнє трансферне вікно мадридський Реал матиме змогу викупити лівого захисника Жирони Мігеля Гутьєрреса всього за вісім мільйонів євро. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, подібна опція викупу була обговорена клубами під час переходу гравця до Жирони.

Зазначається, що термін дії суми викупу у розмірі восьми мільйонів євро обмежений. "Вершкові" зможуть повернути Гутьєрреса за низькою ціною до кінця червня. 22-річний футболіст є вихованцем мадридського клубу.

Цього сезону, Мігель Гутьеррес відіграв за Жирону 27 матчів, забив один гол та віддав п'ять результативних передач.