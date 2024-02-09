Наступного літа Барса може опинитися в скрутному становищі.
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09 лютого 2024, 21:24
Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг розчарований станом справ у клубі та замислюється над тим, щоб залишити Камп Ноу. Про це повідомляє sport.es.
За інформацією джерела, якщо нідерландський гравець піде з Барселони, то лише до клубу, який грає у Лізі чемпіонів.
Діючий контракт 26-річного півзахисника з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 37.5 (!!!) млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.
Цього сезону, Френкі де Йонг зіграв за Барсу 22 матчі та забив один гол.