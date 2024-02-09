Іспанія

Наступного літа Барса може опинитися в скрутному становищі.

Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг розчарований станом справ у клубі та замислюється над тим, щоб залишити Камп Ноу. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, якщо нідерландський гравець піде з Барселони, то лише до клубу, який грає у Лізі чемпіонів.

Діючий контракт 26-річного півзахисника з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 37.5 (!!!) млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону, Френкі де Йонг зіграв за Барсу 22 матчі та забив один гол.