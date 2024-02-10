Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 24-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 10 лютого і розпочнеться о 19:30.

У рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал прийматиме Жирону на Сантьяго Бернабеу.

[*] — поточна позиція у таблиці чемпіонату Іспанії

СУБОТА, 10 ЛЮТОГО, 19:30. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МАРТІНЕС МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вже сьогодні ми побачимо десяту зустріч між цими двома командами за їхню історію. Символічно, що саме ювілейний поєдинок буде настільки важливим із турнірної точки зору як для господарів поля, так і для гостей. Звісно, для "вершкових" питання перемоги у чемпіонаті, як і завжди, є досить важливим, тоді як на каталонців ніщо не тисне. Навряд хтось сильно засуджуватиме їх у разі поразки Реалу у чемпіонській гонці.

Тим не менш, попри скромні заяви керманича Жирони Мічела про те, що чемпіонство не є метою очолюваного їм клубу, каталонцям, на відміну від того ж Реала, немає чого втрачати. З Кубка Іспанії вони вилетіли на стадії чвертьфіналу, а в єврокубках команда і не грала. Так, мадридці теж припинили свої виступи у Копа дель Рей, навіть раніше за Жирону (в 1/8 фіналу), але у них ще є Ліга чемпіонів.

Хтось може сказати, що підопічним Анчелотті пощастило, що цей матч припав саме на даний етап. І з певної точки зору це правда — якби це протистояння чекало на них між умовними півфінальними матчами ЛЧ, а питання чемпіонства в Іспанії ще було відкрите, то Реалу, можливо, довелося б чимось жертвувати, і навряд у жертву вони віддали б саме головний клубний турнір Європи.

Чотири з п'яти попередніх матчів видалися для "вершкових" досить нервовими. Спочатку вони вилетіли з Кубка Іспанії після поразки від Атлетіко, потім була скандальна перемога у матчі проти Альмерії, а також вольова звитяга над Лас-Пальмасом. Після цього мадридці спокійно здолали Хетафе, а у попередньому поєдинку вони знову зустрілися з Атлетіко і втратили перемогу над ним у компенсований час.

Досить змішані почуття викликають і останні кілька протистоянь за участі Жирони. Після успішного матчу проти Райо Вальєкано у Копа дель Рей та бенефісу Артема Довбика у дуелі з Севільєю були поразка від Мальорки у Кубку Іспанії, мінімальна виїзна перемога над Сельтою та нульова нічия з Сосьєдадом.

За рахунок цієї дуелі Реал може збільшити відрив від Жирони у турнірній таблиці Ла Ліги до п'яти очок. Каталонці ж, у разі здобуття звитяги, можуть повернути собі перше місце та довести, що розгромна домашня поразка (3:0) у першому колі була прикрою випадковістю.



За версією букмекерів, очевидним фаворитом цієї дуелі є саме столичний клуб. Так, на перемогу "вершкових" пропонується коефіцієнт 1,49, тоді як потенційний успіх Жирони оцінюється аж у 6,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,40.

СЛОВА ПЕРЕД ГРОЮ

Карло Анчелотті, головний тренер Реала: "Це буде складний матч проти команди, яка виступає краще за інші, включно з нами. Буде важко, Жирона грає дуже добре. Ми дуже поважаємо їх, але ми також впевнені, що зможемо перемогти після нічиєї у минулому турі".

Мічел, головний тренер Жирони: "Для нас це дуже важливий поєдинок, але ми маємо йти від гри до гри. Наша мрія — зіграти в єврокубках. Нашою метою не є боротьба за чемпіонство, але це правда, що якщо ми виграємо, то станемо лідером. Команда переживає вражаючі часи".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга — Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Жирона: Гассаніга — Коуту, Хуанпе, Е. Гарсія, Гутьєррес — А. Гарсія, Торре — Циганков, Мартін, Савіо — Довбик

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