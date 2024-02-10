Іспанія

Мрія бразильця здійснилася.

Нападник Барселони Вітор Роке дуже задоволений переходом до каталонського клубу. Про це він розповів іспанському виданню Mundo Deportivo.

"Барса - це найбільший клуб у світі, бути тут, моя мрія, і я дуже радий всьому, що зараз зі мною відбувається.

Перед трансфером, я розмовляв з Рафіньєю та Араухо і вони мені розповідали наскільки це великий клуб. Але коли я сюди потрапив, я відчув ще більшу велич.

Велич Барселони — це її футболка, емблема, історія. Є футболісти, за яких я грав у відеоіграх, а тепер вони – мої партнери по команді. Я дуже пишаюся цим", — заявив 18-річний бразилець.

Вітор Роке після переходу у січні до Барселони з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн. євро, відіграв за каталонський клуб 127 хвилин та забив два голи.