Іспанія

Німець може очолити каталонців після відходу Хаві.

Колишній головний тренер мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік готовий очолити каталонську Барселону. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 58-річний німецький фахівець був би радий отримати роботу на Камп Ноу. Він відкритий для цього виклику.

Зазначається, що каталонська команда ще не ухвалила рішення щодо майбутнього головного тренера команди, але Флік є одним з пріоритетних варіантів для керівництва "блаугранас".

На даний момент Барса посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Хаві набрали 50 пунктів після 23-х зіграних турів.