Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві вважає правильним рішенням піти з каталонського клубу.

"Я ясно дав зрозуміти: нічого не повинно змінитися. Рішення було правильним, тому що клубу потрібні були зміни в динаміці. І, бачачи реакцію команди, я думаю, що це було правильне рішення, і воно не зміниться.

Реакція гравців, уболівальників, тренерського штабу була вражаючою. У мене чиста совість... Я навіть відчуваю наснагу", — наводить слова Хаві Diario Sport.

Раніше Хаві оголосив, що залишить свій пост після закінчення сезону.