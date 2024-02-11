Іспанія

Джуд продовжує демонструвати видатнут гру.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем став одним із героїв матчу 24-го туру іспанської Ла Ліги з Жироною (4:0). Під час зустрічі англійський футболіст відзначився двома забитими м'ячами, оформивши 15-й та 16-й голи у цьому сезоні чемпіонату Іспанії.

Як повідомляє Madrid Zone, таким чином, Джуд Беллінгем – єдиний півзахисник Реала, якому підкорилася позначка у 15 голів за сезон Ла Ліги у ХХI столітті. Жоден інший футболіст його амплуа не забивав таку кількість голів за "вершкових" в одному сезоні у поточному тисячолітті.

Цього сезону, Беллінгем загалом зіграв за Реал 29 матчів, забив 20 голів та віддав 8 результативних передач.