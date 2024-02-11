Іспанія

Німець почав вивчати іспанську мову.

Колишній головний тренер збірної Німеччини і Баварії Ганс-Дітер Флік, судячи з усього, очолить незабаром Барселону.

Як повідомляє журналіст та інсайдер Альфредо Мартінес у своїх соціальних мережах, Флік уже почав готуватися до роботи в каталонському клубі.

Німецький фахівець почав вчити іспанську мову, а також перебуває в пошуку помічників, які будуть йому асистувати в Барселоні.

Раніше стало відомо, що Хаві залишить посаду головного тренера "синьо-гранатових" після закінчення сезону.