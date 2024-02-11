У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Гранаду. 
Колектив Хаві першим відкрив рахунок у грі зусиллями Ямала на 14-й хвилині гри, проте потім Барселона пропускала, і каталонський клуб був змушений регулярно відіграватися. 
Як підсумок — 3:3 на Камп Ноу. 

Барселона — Гранада 3:3
Голи: Ямаль, 14, 80, Левандовські, 63 — Рікард Санчес, 43, Пеллістрі, 60, Мікель, 66. 

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Іньїго Мартінес, Канселу (Рафінья, 75) — де Йонг, Крістенсен (Фермін Лопес, 67), Гюндоган — Ямаль, Левандовські, Педрі (Гую, 89). 

Гранада: Баталья — Рікард Санчес, Рубіо, Мікель, Мауасса — Онгла — Пеллістрі (Юзвяк, 84), Гумбау (Торренте, 90+4), Серхіо Руїс, Мелендо (Кальєхон, 75) — Узуні (Аресо, 84). 

Попередження: Фермін Лопес, 78 — Серхіо Руїс, 33, Мікель, 78. 