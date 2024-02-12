Іспанія

Чудове досягнення для іспанського вінгера.

Ламіне Ямал став встановив новий рекорд за кількість голів для гравців до 17 років у Ла Лізі - повідомляє Opta.

У матчі із Гранадою іспанський вінгер оформив дубль, втім це не дозволило Барселоні виграти (3:3).

Раніше два голи у схожому віці забивали Ансу Фаті та Ікар Муніаїн (по два), а також Фабріс Олінга та Франсіско Надаль (один).

Ламіне лише минулого календарного року дебютував у складі іспанського чемпіона.

Цього сезону 16-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 5 асистів.