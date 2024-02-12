Іспанія

Барса знову втратила очки.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві може до закінчення цього сезона залишити каталонський клуб у разі вильоту від Наполі в Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, керівництво клубу на чолі з президентом Жоаном Лапортою та спортивним директором Деку починає сумніватися у методах роботи іспанського фахівця. Невдача у протистоянні з італійським Наполі може дати привід "блаугранас" достроково розірвати трудову угоду з Хаві.

Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Наполі та Барселоною відбудеться 21-го лютого, о 22:00.