Барса знову втратила очки.
Getty Images
12 лютого 2024, 18:43
Головний тренер каталонської Барселони Хаві може до закінчення цього сезона залишити каталонський клуб у разі вильоту від Наполі в Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Про це повідомляє As.
За інформацією джерела, керівництво клубу на чолі з президентом Жоаном Лапортою та спортивним директором Деку починає сумніватися у методах роботи іспанського фахівця. Невдача у протистоянні з італійським Наполі може дати привід "блаугранас" достроково розірвати трудову угоду з Хаві.
Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Наполі та Барселоною відбудеться 21-го лютого, о 22:00.