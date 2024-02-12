Іспанія

Найпрестижніший клубний турнір Європи повертається.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті дав коментар перед матчем із німецьким РБ Лейпциг у 1/8 фіналу Лізі чемпіонів. Цитує досвідченого італійця sport.es.

"Ми в хорошій формі, мотивовані та заряджені. Нам дуже подобається Ліга чемпіонів. Нас чекає сильний суперник, який грає з високою інтенсивністю, так що нам потрібно зіграти ідеально і в захисті, і в атаці.

Не знаю, чи це найкращий сезон у моїй кар'єрі. З погляду результатів – можливо. Ми програли лише двічі. У нас міцна, серйозна, мотивована команда, яка має позитивну атмосферу. Кожен робить свій внесок. Зараз все добре.

Ми знаходимося в хорошому становищі на цій стадії сезону з огляду на всі труднощі. Завдяки майстерності футболістів ми змогли вийти на свій найкращий рівень.