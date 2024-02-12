Найпрестижніший клубний турнір Європи повертається.
Getty Images
12 лютого 2024, 20:56
Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті дав коментар перед матчем із німецьким РБ Лейпциг у 1/8 фіналу Лізі чемпіонів. Цитує досвідченого італійця sport.es.
"Ми в хорошій формі, мотивовані та заряджені. Нам дуже подобається Ліга чемпіонів. Нас чекає сильний суперник, який грає з високою інтенсивністю, так що нам потрібно зіграти ідеально і в захисті, і в атаці.
Не знаю, чи це найкращий сезон у моїй кар'єрі. З погляду результатів – можливо. Ми програли лише двічі. У нас міцна, серйозна, мотивована команда, яка має позитивну атмосферу. Кожен робить свій внесок. Зараз все добре.
Ми знаходимося в хорошому становищі на цій стадії сезону з огляду на всі труднощі. Завдяки майстерності футболістів ми змогли вийти на свій найкращий рівень.
Моя мотивація завжди висока, тому що мені подобається те, що я роблю і де це я роблю. Мені подобається склад, подобаються гравці у моєму розпорядженні.
Для "мадридистів" Ліга чемпіонів – це найважливіше змагання, тому що в ньому ми досягли найбільшого успіху. Ми боротимемося за перемогу у турнірі і розпочнемо з потужного суперника — Лейцпига", — заявив Папа Карло.
Перший матч між РБ Лейпциг та Реалом відбудеться 13-го лютого, о 22:00 за київським часом.