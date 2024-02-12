Іспанія

Півзахисник дав свій коментар.

Тоні Кроос не виключає продовження контракту з Реалом і повернення до збірної.

"Правда полягає в тому, що я ще не вирішив. Я думаю, як вчинити. Я радий, що багато хто хоче, щоб я пограв ще рік, це завжди краще, ніж зворотна ситуація. Я добре почуваюся, але поки нічого не вирішив.

Усе залежатиме від самопочуття, від особистих планів. Я завжди говорив, що хочу завершити кар'єру, виступаючи на найвищому рівні", — наводить слова Крооса Diario Sport.

У поточному сезоні Кроос провів 23 гри в Ла Лізі: на його рахунку 1 гол і 7 асистів.