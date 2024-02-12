Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, чим виділяється Вінісіус Жуніор.

"Якщо він зіграє так, як із Жироною, це матиме вирішальне значення.

Він футболіст дуже високого рівня, який діє інтенсивно та використовує ривки, але вирізняє його стабільність.

Багато суперників не в змозі підтримувати такий темп у другому таймі", — наводить слова Анчелотті Diario Sport.

Зазначимо, що 13 лютого Реал зіграє проти Лейпцига на виїзді. Матч розпочнеться о 22:00.