Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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13 лютого 2024, 00:25
У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Альмерія на своєму полі приймала Атлетік.
"Баски" втратили очки на полі аутсайдера, не зумівши вразити його ворота і набрати три бали.
Альмерія — Атлетік 0:0
Альмерія: Масіміану — Пубіль, Едгар Гонсалес, Радованович, Сентельєс (Бруно Ланга, 66) — Баба, Лопі (Мелеро, 48) — Аррібас (Ембарба, 66), Робертоне, Рамазані — Лосано (Милованович, 66).
Атлетік: Сімон — де Маркос, Єрай, Паредес, Берчіче — де Галларета (Сансет, 66), Весга (Еррера, 66) — Вільямс, Унаї Гомес (Муньяїн, 46), Беренгер (Аду, 74) — Вільялібре (Рауль Гарсія, 46).
Попередження: Рамазані, 27, Пубіль, 34, Мелеро, 89 — Сансет, 84.
Вилучення: Рамазані, 53.