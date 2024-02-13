У клубі цікавляться можливістю оформити трансфер вінгера.
Альваро Джало - Getty Images
13 лютого 2024, 21:34
Атлетік хоче купити Альваро Джало з Браги - повідомляє AS.
Сума трансферу може скласти 20 мільйонів євро. Наразі перемовини лише на стартовій стадії.
У складі Браги Альваро виступає з 2018 року. Також у нього є іспанське громадянство, що може бути важливим аргументом на користь трансферу Джало до нового чемпіонату.
Цього сезону 24-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 3 асисти.