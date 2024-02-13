Іспанія

У клубі цікавляться можливістю оформити трансфер вінгера.

Атлетік хоче купити Альваро Джало з Браги - повідомляє AS.

Сума трансферу може скласти 20 мільйонів євро. Наразі перемовини лише на стартовій стадії.

У складі Браги Альваро виступає з 2018 року. Також у нього є іспанське громадянство, що може бути важливим аргументом на користь трансферу Джало до нового чемпіонату.

Цього сезону 24-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 3 асисти.