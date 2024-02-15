Іспанія

Форвард дав свій коментар.

Роберт Левандовські висловився про труднощі Барселони.

"У нас ще є час, якщо ми почнемо грати і перемогати. Потрібно рухатися від гри до гри, від перемоги до перемоги.

Нам, тренеру і гравцям, потрібно зрозуміти, що сталося в останніх матчах. Але вболівальникам я б сказав: не хвилюйтеся, ми повинні бути разом. Ми разом. Зараз ідеальний час, щоб почати вигравати матчі. І ми збираємося виграти їх. Зокрема й у Лізі чемпіонів.

Зрештою, ми все ще збираємося щось виграти в цьому сезоні", — сказав Левандовські.

У поточному сезоні Роберт провів 22 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 10 голів і 5 асистів.