Форвард дав свій коментар.
ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
15 лютого 2024, 19:59
Роберт Левандовські висловився про труднощі Барселони.
"У нас ще є час, якщо ми почнемо грати і перемогати. Потрібно рухатися від гри до гри, від перемоги до перемоги.
Нам, тренеру і гравцям, потрібно зрозуміти, що сталося в останніх матчах. Але вболівальникам я б сказав: не хвилюйтеся, ми повинні бути разом. Ми разом. Зараз ідеальний час, щоб почати вигравати матчі. І ми збираємося виграти їх. Зокрема й у Лізі чемпіонів.
Зрештою, ми все ще збираємося щось виграти в цьому сезоні", — сказав Левандовські.
У поточному сезоні Роберт провів 22 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 10 голів і 5 асистів.