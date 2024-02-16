Іспанія

Комплімент для Рафи Бенітеса.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві поділився своєю думкою про майбутній матч 25-го туру іспанської Ла Ліги з Сельтою. Цитує іспанського фахівця Mundo Deportivo.

"Завтра у нас буде суперник, який найкраще з усіх підготовлений тактично. Я думаю, що Сельта заслуговує на набагато більшу кількість очок, ніж вона наразі має. Бенітес — великий тренер.

На виїзді наші справи йдуть кращє, ніж вдома.

У Барселоні необхідно досягати успіхів. Якщо ми хочемо вийти до Ліги чемпіонів, нам необхідно набирати три очки, ми не можемо більше зазнавати невдач. Я все ще думаю, що ми можемо добре завершити цей сезон", — заявив Хаві Ернандес.

Матч між Сельтою та Барселоною відбудеться 17-го лютого, о 19:30 за київським часом.