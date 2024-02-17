Завершився перший поєдинок 25 туру чемпіонату Іспанії.
Вільярреал - Хетафе, Getty Images
17 лютого 2024, 00:17
У рамках двадцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Вільярреал приймав Хетафе на Естадіо де ла Кераміка.
У першому таймі Неманья Максимович вивів гостей вперед. По перерві Альберто Морено відновив паритет. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат. Зазначимо, що Хетафе не зумів здолати Вільярреал вже в 11-й зустрічі поспіль.
Вільярреал — Хетафе 1:1
Голи: А. Морено, 56 — Максимович, 24
Вільярреал: Йоргенсен — Кіко, Альбіоль, Москера, А. Морено (Куенка, 72) — Ахомаш (Моралес, 60), Комесанья (Капу, 71), Коклен (Парехо, 72), Баена (Траоре, 84) — Ж. Морено, Гедеш
Хетафе: Сорія — Джене, Альдерете, Ріко — Іглесіас (Альварес, 60), Максимович, Мілья, Мартін (Аленья, 31) — Грінвуд, Майораль (Латаса, 86), Мата (Моріба, 60)
Попередження: Іглесіас