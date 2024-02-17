Іспанія

Завершився перший поєдинок 25 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Вільярреал приймав Хетафе на Естадіо де ла Кераміка.

У першому таймі Неманья Максимович вивів гостей вперед. По перерві Альберто Морено відновив паритет. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат. Зазначимо, що Хетафе не зумів здолати Вільярреал вже в 11-й зустрічі поспіль.

Вільярреал — Хетафе 1:1

Голи: А. Морено, 56 — Максимович, 24

Вільярреал: Йоргенсен — Кіко, Альбіоль, Москера, А. Морено (Куенка, 72) — Ахомаш (Моралес, 60), Комесанья (Капу, 71), Коклен (Парехо, 72), Баена (Траоре, 84) — Ж. Морено, Гедеш

Хетафе: Сорія — Джене, Альдерете, Ріко — Іглесіас (Альварес, 60), Максимович, Мілья, Мартін (Аленья, 31) — Грінвуд, Майораль (Латаса, 86), Мата (Моріба, 60)

Попередження: Іглесіас