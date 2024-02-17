Іспанія

У талановитого турка поки, що нічого не виходить на Сантьяго Бернабеу.

Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, після семи місяців перебування у "королівському" клубі стало зрозуміло, що 18-річному турку не вистачає фізичної форми для стабільної гри у складі Реалу. У зв'язку з цим розглядається варіант, при якому Гюлер влітку піде в інший клуб для отримання ігрової практики.

Зазначається, в разі, якщо Арда залишиться, наступного сезону його ігровий час може стати ще меншим.

Судячи за все, керівництво "вершкових" надихає "кейс" Браїма Діаса, який свого часу відправився у дворічну оренду до Мілана, продемонструвавши за цей період суттєвий прогрес, що дозволило йому закріпитися в основному складі мадридського Реала цього сезону.

З моменту переходу з Фенербахче в Реал минулого літа, Арда Гюлер через різноманітні травми відіграв за новий клуб 89 хвилин.