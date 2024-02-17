Іспанія

Українець своєю плідною роботою повною мірою заслужив на це.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті закрив воротарське питання у команді, зробивши вибір на користь Андрія Луніна, як основного голкіпера до повернення травмованого Тібо Куртуа. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, остаточним аргументом на користь українця стала його дуже надійна гра проти німецького РБ Лейпциг (1:0) у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зазначається, що шанси Кепи Аррісабалаги повернути довіру італійського фахівця мізерні.

Українець своєю холоднокровністю, надійністю та впевненою грою переконав Анчелотті. Він не тільки чудово справляється із захистом воріт, а й уміло керує обороною, що є важливим фактором для керманича "вершкових".

Цього сезону, Андрій Лунін відіграв за Реал 17 матчів, пропустив 13 м'ячів та зібрав 8 "clean sheets".