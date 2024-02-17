Каталонський клуб був близький до втрати очок, але зумів забити переможний гол на 90+7 хвилині гри.
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17 лютого 2024, 21:42
У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Барселона вирушила на виїзд до Сельти.
У складному поєдинку каталонський клуб зумів здобути перемогу завдяки реалізованому пенальті від Роберта Левандовські на 97-й хвилині гри.
До слова, поляк у цій зустрічі оформив дубль. За Сельту забив Аспас на 47-й хвилині гри.
Сельта — Барселона 1:2
Голи: Аспас, 47 - Левандовські, 45, 90+7 (пен.).
Сельта: Гуайта — Мінгеса (Васкес, 85), Старфельт, Домінгос Касерес (Нуньєс, 46), Рістіч (Санчес, 59) — Альєнде (Сведберг, 77), Фонтан, Белтран, Де Ла Торе — Аспас, Ларсен (Доувікас, 85).
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо (Мартінес, 46), Кубарсі, Канселу — де Йонг, Крістенсен (Діас, 58), Педрі (Лопес, 75) — Ямал (Ромеу, 90), Левандовські, Роке (Гюндоган, 58).
Попередження: Альєнде — Крістенсен, Йонг, Штеген, Мартінес.