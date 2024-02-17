Іспанія

Каталонський клуб був близький до втрати очок, але зумів забити переможний гол на 90+7 хвилині гри.

У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Барселона вирушила на виїзд до Сельти.

У складному поєдинку каталонський клуб зумів здобути перемогу завдяки реалізованому пенальті від Роберта Левандовські на 97-й хвилині гри.

До слова, поляк у цій зустрічі оформив дубль. За Сельту забив Аспас на 47-й хвилині гри.