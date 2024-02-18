Іспанія

Важкі часи для Барси.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо висловився про молодих гравців з "Ла Масії" на тлі важкої фінансової ситуації в каталонському клубі. Його слова наводить Barca Universal.

"Зараз клуб зазнає економічних труднощів. Але молоді гравці надають величезну допомогу. Молодь готова грати. Вони нічого не бояться.

Я йду у жорсткий стик з ними на тренуванні, і вони встають, ніби нічого не сталося. Це багато про що говорить", – сказав Араухо.

В рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді у важкому матчі здолала Сельту (2:1).