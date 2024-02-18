Іспанія

Функціонер дав свій коментар.

Хав'єр Тебас вважає, що Барселона здатна подолати фінансову кризу.

"Я занепокоєний, але не надто, тому що я знаю, що в клубу є механізми, які дадуть йому змогу вийти з цього стану.

Їм доведеться адаптуватися і знайти кращі варіанти, щоб стати на правильний шлях і вирішити проблеми. Деякі з них будуть більш жорсткими і непопулярними — керівництву належить вирішити, як буде краще для майбутнього клубу.

У Барселони завжди була звичка витрачати по максимуму в рамках ліміту зарплат, встановленого Ла Лігою. Почалася пандемія, і доходи різко впали, на відміну від зарплат", — наводить слова Тебаса Marca.

У поточному сезоні Барселона провела 25 матчів у Ла Лізі й набрала 54 очки, посідаючи третє місце в чемпіонаті.