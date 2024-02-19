Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 25-го туру Прімери, який пройде 19 лютого та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках двадцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться баскський Атлетік та каталонська Жирона.

АТЛЕТІК — ЖИРОНА

ПОНЕДІЛОК, 19 ЛЮТОГО, 22:00. САН МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС МАРТІНЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Продовжуються чемпіонські перегони в іспанській Ла Лізі, як би хто та що там не говорив після поразки команди Мічела на Сантьяго Бернабеу (0:4). Трохи більше тижня тому для Віктора Циганкова, Артема Довбика та їхніх каталонських одноклубників було взагалі без шансів — мадридський Реал переїхав їх катком на власному полі, тож за особистими зустрічами вже 0:7 у цьому сезоні. Не схоже на будь-які підстави для впевнених стверджень щодо шансів Жирони.

Але Реал — це Реал, і в чемпіонаті він не рідко помиляється. Тим паче на тлі матчів Ліги чемпіонів УЄФА посеред тижня. У футболістів Мічела такої категорії поєдинків у розкладі ще немає, тому вони можуть користатись похибками конкурентів. Райо Вальєкано засмутив іншого українця, Андрія Луніна, напередодні, але натомість подарував Жироні можливість знову скоротити дистанцію до фактично несуттєвої.

Проте скористатись цим шансом буде вкрай складно. М’яко кажучи. Бо попереду — Сан Мамес, де взагалі жодна команда Іспанії не може почувати себе в своїй тарілці. Окрім баскського Атлетіка, певна річ, який грає домашні матчі за шаленої підтримки на цій арені. Так команда Ернесто Вальверде ще й майже не програє від кінця жовтня минулого року. При чому що на виїзді, що вдома, що є трохи нетиповим для неї.

Очевидно, що "леви" мають гарний ігровий тонус, а успіх у першому "атлетичному" дербі півфіналу Кубка Іспанії ще й додатково розігрів їхній азарт, бо відбувся на полі принципових суперників. Поміж басками та каталонцями, певна річ, не має такого тертя, як поміж ними та представниками столиці, що асоціюється з короною, але коли йдеться про те, що Атлетік може зіграти в Лізі чемпіонів наступного року, то їм байдуже на всі ці регіональні аспекти — "вороги" будь-де, і наразі команда Вальверде доволі непогано їм протистоїть. До того ж таки Атлетіко залишається формально два очки, але "матрацники" свій матч цього туру вже виграли в Лас-Пальмаса (5:0).

Повертаючись до Жирони, то повернення Довбика після травми команду на Сантьяго Бернабеу так і не врятувало від розгромної поразки. Проте зараз Мічел перебуває цілком у природному стані — команда не бореться за виживання, тож завдання на сезон уже виконано. Він про це казав що в першому турі, і неодмінно нагадає про це ще в останньому десь у травні. Де на той момент буде Жирона в таблиці — не знає ніхто, бо два останні матчі чемпіонату, наприклад, вона навіть забити суперникам не може. До речі, Реал Сосьєдад також належить до представників Країни Басків (0:0).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетік: Сімон — Де Маркос, Альварес, Паредес, Берчіче — де Галаррета, Весга — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурузета.

Жирона: Гассаніга — Арнау, Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Мартін, А. Гарсія — Циганков, Порту, Савіо — Довбик.

Не зіграють: Еррера — Вілья, Коуту, Лопес, Рока, Хастін.

Під питанням: Н. Вільямс, Гурузета, Сансет.

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ