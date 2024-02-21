Іспанія

Форвард РБ Лейпциг прокоментував майбутній матч проти Баварії.

У рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги на Альянц Арені відбудеться суперматч поміж місцевою Баварією та РБ Лейпциг, другою та п’ятою командами чемпіонату відповідно.

За кілька днів до протистояння нападник "Червоних биків" Беньямін Шешко поділився власними очікуваннями від цієї дуелі.

"Це буде просто грандіозна гра. Уже третій мій матч за РБ проти Баварії, і я з нетерпінням чекаю на нього.

Гаррі Кейн? Я не хочу порівнювати себе з ним. Його показники за останні роки говорять самі за себе. Це дуже великий гравець", — заявив словенський футболіст.

Кейн у поточному сезоні забив 29 голів та віддав вісім гольових передач у 30 матчах, тоді як Шешко за 29 ігор забив 10 разів.

Матч Баварія — РБ Лейпциг відбудеться 24 лютого, о 19:30.