Іспанія

Цікава новина з Піренейського півострова.

Королівська Федерація футболу Іспанії продовжить співпрацю з головним тренером "Фурії рохи" Луїсом де ла Фуенте. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, сторони підписали нову угоду терміном до кінця чемпіонату світу — 2026.

Луїс Де ла Фуенте очолив іспанську національну команду одразу після вильоту команди з ЧС-2022. У червні 2023-го збірна Іспанії під його керівництвом виграла Лігу націй-2022/2023.