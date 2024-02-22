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Де ла Фуенте, Getty Images
22 лютого 2024, 16:47
Королівська Федерація футболу Іспанії продовжить співпрацю з головним тренером "Фурії рохи" Луїсом де ла Фуенте. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, сторони підписали нову угоду терміном до кінця чемпіонату світу — 2026.
Луїс Де ла Фуенте очолив іспанську національну команду одразу після вильоту команди з ЧС-2022. У червні 2023-го збірна Іспанії під його керівництвом виграла Лігу націй-2022/2023.