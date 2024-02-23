Іспанія

Іспанець не допоможе "вершковим" в найближчих матчах.

Нападник мадридського Реала Хоселу отримав травму правої щиколотки та пропустить найближчи матчі "вершкових" у Ла Лізі та Лізі чемпіонів. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, на відновлення іспанського футболіста піде близько трьох тижнів. Таким чином форвард повернеться до повноцінних тренувань тільки після березневої міжнародної паузи.

Цього сезону Хоселу відіграв за Реал 35 матчів, забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.