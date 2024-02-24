Іспанія

Вкрай важке завдання.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта розповів про цілі "синьо-гранатових" у цьому сезоні. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Ми не опускаємо руки і боротимемося за Лігу чемпіонів та Ла Лігу.

Важливо пам'ятати, що у Барси є лише ми, "кулес". Наша сила полягає в нашій ідентичності, нашої історії та нашої асоціативної моделі, яка завжди буде захищати раду директорів, яку я маю честь очолювати. Ми будемо гарантами того, що клуб завжди буде в руках надійних прихильників Барселони", — заявив іспанський функціонер.

В рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Барса на Камп Ноу прийматиме Хетафе. Гра відбудеться сьогодні, о 17:15 за київським часом.