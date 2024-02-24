Іспанія

Португалець був в захваті від свого співвітчизника.

Спортивний директор Барселони Деку позитивно відгукнувся про гру Кріштіану Роналду, з яким він грав за національну збірну Португалії. Цитує португальця FourFourTwo.

"Просто я був поруч із людиною, яка явно відрізнялася від інших, як на полі, так і за її межами. Мене вразили його здібності, його швидкість та те, як він грав. У його грі було багато інтенсивності.

Роналду вимотував суперника – не давав захисникам перепочити. Такого я не бачив у жодного гравця до цього моменту. Він завжди мав чудові технічні здібності. За ним було дивовижно спостерігати", — розповів Деку.

В рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Барса на Камп Ноу прийматиме Хетафе. Гра відбудеться сьогодні, о 17:15 за київським часом.