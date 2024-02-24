Пеп точно увійде в історію футболу.
Пеп та Піке, Getty images
24 лютого 2024, 13:56
Колишній центральний захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке назвав головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу найкращим тренером в історії футболу. Його слова наводить ESPN.
"Гвардіола – геній. Для мене та для багатьох він найкращий тренер в історії футболу.
Гвардіола має всі необхідні якості. Він керував найкращим поколінням футболістів Барселони. Думаю, Гвардіола допоміг багатьом із нас у кар'єрі. Пеп щодня доводить, що він найкращий. Пишаюся тим, що мені довелося працювати разом з такою видатною людиною", — сказав Піке.
Нагадаємо, Жерар Піке працював під керівництвом Гвардіоли у Барселоні з 2009 до 2012 року. За цей час Барса двічі вигравала Лігу чемпіонів та тричі іспанську Ла Лігу.