Іспанія

Пеп точно увійде в історію футболу.

Колишній центральний захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке назвав головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу найкращим тренером в історії футболу. Його слова наводить ESPN.

"Гвардіола – геній. Для мене та для багатьох він найкращий тренер в історії футболу.

Гвардіола має всі необхідні якості. Він керував найкращим поколінням футболістів Барселони. Думаю, Гвардіола допоміг багатьом із нас у кар'єрі. Пеп щодня доводить, що він найкращий. Пишаюся тим, що мені довелося працювати разом з такою видатною людиною", — сказав Піке.

Нагадаємо, Жерар Піке працював під керівництвом Гвардіоли у Барселоні з 2009 до 2012 року. За цей час Барса двічі вигравала Лігу чемпіонів та тричі іспанську Ла Лігу.