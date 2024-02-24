Іспанія

Поточна угода німецького хавбека з "вершковими" спливає влітку цього року.

Досвідчений центральний півзахисник Тоні Кроос ризикує залишити мадридський Реал наприкінці поточного сезону через спливаючий контракт влітку 2024 року.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловив свою думку щодо майбутнього 34-річного німця.

"Тоні Кроос — дуже відповідальна людина і має дуже чітке уявлення щодо свого майбутнього.

Він хоче зупинитися, коли відчуватиме, що більше не відповідатиме високому рівню. Я думаю, що він продовжить, але йому не потрібні мої поради", — цитує слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Тоні Кроос провів за Реал 33 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав сім асистів.