Досвідчений центральний півзахисник Тоні Кроос ризикує залишити мадридський Реал наприкінці поточного сезону через спливаючий контракт влітку 2024 року.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловив свою думку щодо майбутнього 34-річного німця.

"Тоні Кроос — дуже відповідальна людина і має дуже чітке уявлення щодо свого майбутнього.

Він хоче зупинитися, коли відчуватиме, що більше не відповідатиме високому рівню. Я думаю, що він продовжить, але йому не потрібні мої поради", — цитує слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Тоні Кроос провів за Реал 33 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав сім асистів.