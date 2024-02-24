Поточна угода німецького хавбека з "вершковими" спливає влітку цього року.
Карло Анчелотті та Тоні Кроос, Getty Images
24 лютого 2024, 15:59
Досвідчений центральний півзахисник Тоні Кроос ризикує залишити мадридський Реал наприкінці поточного сезону через спливаючий контракт влітку 2024 року.
Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловив свою думку щодо майбутнього 34-річного німця.
"Тоні Кроос — дуже відповідальна людина і має дуже чітке уявлення щодо свого майбутнього.
Він хоче зупинитися, коли відчуватиме, що більше не відповідатиме високому рівню. Я думаю, що він продовжить, але йому не потрібні мої поради", — цитує слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Тоні Кроос провів за Реал 33 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав сім асистів.