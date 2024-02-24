Іспанія

Команда Хаві подарувала вболівальникам "безвалідольний" матч та як мінімум тимчасово змістила Жирону з другої сходинки таблиці Ла Ліги.

У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона приймала Хетафе на Естадіо Олімпіко.

Підопічні Хаві Ернандеса очікувано з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль та до перерви змогли конвертувати цю перевагу у володінні в один гол у виконанні Рафіньї.

Вже у другій половині зустрічі "блаугранас" завершили розпочата та знищили гостей, довівши підсумковий рахунок до разгромного — 4:0. Забитими м'ячами відзначилися Жоау Феліш, Френкі де Йонг та Фермін Лопес.

Барселона — Хетафе 4:0

Голи: Рафінья, 20 Феліш, 53 де Йонг, 61 Лопес, 90

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу (Форт Гарсія, 84) — де Йонг, Крістенсен (Ромеу, 77), Гюндоган (Педрі, 83) — Рафінья (Роке, 77), Левандовські, Феліш (Лопес, 63)

Хетафе: Сорія — Іглесіас (Анхель Кармона, 46), Альварес Соса, Альдерете, Джене (Аленья, 68) — Грінвуд (Мата, 67), Максимович (Арнаїс Родрігес, 67), Мілья, Моріба (Сантьяго, 78), Ріко — Майораль

Попередження: Гюндоган, Роке — Альдерете, Джене, Сантьяго