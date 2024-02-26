Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру Прімери, який пройде 26 лютого та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках двадцять шостого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться каталонська Жирона та мадридський Райо Вальєкано.

ЖИРОНА — РАЙО ВАЛЬЄКАНО

ПОНЕДІЛОК, 26 ЛЮТОГО, 22:00. МОНТІЛІВІ, ЖИРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО ДЕ БУРГОС БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Понеділок. Пізній вечір. Іспанія. Це вже можна називати час для Жирони, чи ще ні? Організатори Ла Ліги дуже постарались, аби робочий тиждень цього сезону в нас починався саме з матчу команди Мічела, яка все ще перебуває в стані чемпіонських перегонів, незважаючи на всі обставини.

А вони для "червоно-білого" колективу останнім часом не із сприятливих. Конкуренти здобувають залікові бали, Жирона натомість їх явно не добирає — звідси й прірва в дев’ять очок до мадридського Реала, але при цьому Барселона вже випередила сусідів за регіоном, тож ті починатимуть найближчий матч на третій сходинці.

Причина цьому доволі очевидна — дві поразки поспіль в останніх матчах та серія з трьох зустрічей без перемог у чемпіонаті. Сюди ще можна додати виліт із Кубку Короля від Мальорки, аби остаточно зіпсувати настрій уболівальникам. Проте Мітчел від самого початку казав: "Головне завдання — зберегти місце в "еліті"". Який статус у цьому питанні? Ну, очевидно, що Жирона залишиться в Прімері, тож що ще потрібно?

Звісно, що в ситуації, коли команда постійно перебуває на видноті, то з неї й результати починають вимагати відповідні. А коли їх немає, той починаються розмови про можливі відходи ключових гравців улітку й намагання клубу втримати їх покращеними контрактами. Так, Артем Довбик, Віктор Циганков, Алейш Гарсія — перше тріо на вихід, яке напрошується саме собою. Ян Коуту теж намагається не відставати, але після жаху на Бернабеу про нього говорять уже більше пошепки.

І весь цей колектив знову збиратиметься на Монтіліві вже найближчим часом, аби протистояти суперникам, яких немає приводів поважати для українських уболівальників. Мадридський Райо Вальєкано у дербі в минулому турі відібрав очки в Реала (1:1), чим трохи допоміг Жироні, якби та не програла свою дуель на Сан Мамесі баскському Атлетіку (2:3), що в цьому сезоні не є якоюсь сенсацією — там майже всі програють.

Команда Іньїго Переса тим часом тішилась лише самому факту нічиєї проти принципових суперників, тоді як кількість здобутих балів навряд чи її потішила. 14 сходинка в турнірній таблиці, сім очок відриву від зони вильоту та Севілья, Сельта й Мальорка на плечах, які постійно намагаються вирватись ближче до екватору. Здається, що сімома матчами без перемог позаду вирватись із цієї пастки буде дуже складним завданням.

До речі, ця неприємна серія для мадридців бере початок саме від останньої зустрічі проти Жирони тут, на Монтіліві. Щоправда, справа була в Кубку й тоді команда Мічела ще була у відмінній формі, тому перемогла 3:1. Без Довбика, але з Циганковим та дублем від Стуані й блискавичним Порту, який наразі знову збавив оберти.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Еррера, Алейш Гарсія — Циганков, Мартін, Савіо — Довбик.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Ернандес, Лежен, Еспіно — Де Фрутос, Валентін, У. Лопес, Альваро Гарсія — Де Томас, Трехо.

Не зіграють: Вілья — ....

Під питанням: Лопес — Ісі, Чаварріа.

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