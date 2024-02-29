Іспанія

Спортдир Барселони дав розлоге інтерв’ю.

Підсумки поточної кампанії та подальша доля каталонської Барселони, яка досі перебуває в стані невизначеності щодо власних фінансів, залишаються неочевидними.

На цьому тлі спортивний директор "блаугранас" Деку напередодні мав можливість тривалий час поспілкуватись із місцевою пресою та в розлогому інтерв’ю розповів про всі процеси, якими наразі заклопотаний його клуб.

"Проти Наполі на минулому тижні ми хотіли здобути перемогу, але це — Ліга чемпіонів, і команди постійно трансформуються, що ми вже бачили на прикладі Порту на груповому етапі. У чемпіонаті вже була геть інша історія — ми зіграли чудову гру проти Хетафе.

У футболі не можна впадати у відчай. Футбол породжує пристрасть, і якщо ти піддаєшся емоціям, то припускаєшся помилок. Але іноді, коли гра йде погано, я не хочу навіть сідати вечеряти. Моя сім’я страждає від цього.

Але футбол такий, який є — сповнений злетів і падінь. Це суто по-людськи — насолоджуватися ним, якщо ти перемагаєш, і сумувати, якщо все йде не дуже добре.

Хаві? До того, як я приєднався до клубу, я не бачив його впродовж тривалого часу. У нас були тільки ситуативні зустрічі в спільних друзів. Він ніколи не змінювався. Він такий, як є: позитивний, веселий. Але у всіх бувають погані дні.

Я не знаю, звідки взялось у пресі, що стосунки між нами погані. Навпаки, вони дуже хороші, у всіх сенсах. Я поважаю його як гравця, за те, що він змінив свою спортивну кар’єру на користь тренерської діяльності. Дуже важко триматись у футболі так, як це робить він.

І я також поважаю його як тренера, бо він узявся за дуже ризикований проєкт. Він бореться до останнього і вже є багато позитивних моментів.

Я хотів би, щоб він продовжив працювати в Барселоні й надалі. Його контракт продовжили, тому що проєкт був довгостроковим. Якщо ви продовжуєте контракт із тренером, то тільки тому, що ви хочете, щоб він залишився.

Я не хотів, щоб він оголошував про свій відхід. Я хотів, щоб він залишився ще на кілька років і ми разом боролися за долю його проєкту. Але в нього є певні особисті моменти, свої причини для цього рішення.

Однак через те, що він — це Хаві, через те, що він собою представляє, і через його ідеї, ми прийняли його рішення, як належне.

Ми не шукаємо нового головного тренера, бо сезон ще не закінчився. Попереду ще довгий шлях. Окрім того, після виграшу титулу ми повинні були зберегти команду. Попереду в команди новий цикл цикл: молодь, гравці, які хочуть продовжувати контракти. У цьому сезоні ще багато чого треба зробити. Він ще не закінчений. Попереду нас чекають справи, ще до того, як ми почнемо шукати тренера. Ми живемо сьогоденням, і плани не змінюються через окремі рішення нинішнього тренера.

Перш за все, ми хочемо бути в Лізі чемпіонів наступного року, пройти далі раунду 1/8 фіналу цього сезону, виграти Ла Лігу. У футболі багато чого може статися за місяць чи два місяці. Коли я кажу, що ми не говоримо про тренера, ми дійсно не ухвалюємо жодних рішень, тому що ще занадто рано. Попереду ще багато часу.

Але певні профілі аналізуються. Сезон ще не має очевидного завершення, і коли стане трохи зрозуміліше, тоді й побачимо.

Що треба знати для обрання нового тренера? По-перше, ми повинні знати, що ми можемо отримати як проект. По-друге, ми повинні знати, що ми можемо зробити для цього тренера. По-третє, ми повинні знати, які у нас є гравці. Більшість з цієї команди хоче й надалі бути тут, і це не зміниться.

А вже потім ім’я тренера буде залежати від інших речей. На ринку не так багато топ-тренерів. Більшість із них — на контрактах. Вільних майже немає. Але певні рухи в цьому напрямку будуть. Коли настане час, ми ухвалимо правильне рішення.

До того ж, остаточне рішення завжди залишається за Хаві. Якщо він якось змінить свою думку, про що наразі мені не відомо, що ми не можемо це не розглянути. Ми цього не виключаємо. Ми нічого не маємо проти Хаві. Це не рішення, прийняте клубом чи спортивним менеджментом.

Ми підтримували його у важкі часи. Наразі підстав говорити про те, щоб він залишився, немає. Це все — розмови про те, чого не існує в природі. Але якщо це таки станеться, ми будемо говорити про це.

Рафа Маркес? Наразі він тільки зростає як тренер. Важливо, що в клубі є люди і професіонали високого рівня: у резервній команді, у молодіжній команді. Рафа тільки починає свій шлях.

Наразі Барселона має дуже хороший та якісний склад. Ми втратили Дембеле, дуже важливого гравця перед початком сезону, він був орієнтиром у роздягальні та за тактичним малюнком, як і Бускетс, але більшість залишились.

Більшість тих, хто ставав чемпіонами Ла Ліги залишились, і ми також підписали захисника, Іньїго Мартінеса, Оріоля Ромеу, Ілкая Гюндогана, тобто команда збалансована.

Але суперники також стають сильнішими й удосконалюються. Ми мріємо знову виграти чемпіонат, а на початку сезону у нас також була мрія пройти далеко в Лізі чемпіонів. Усе це ще може статись. У одній грі ми можемо зіткнутись із суперником в Лізі чемпіонів, коли у нас є всі гравці в наявності, а іншій, у чемпіонаті, не мати достатньо гравців для лави запасних. Резерв був закоротким для того, із чим нам довелося зіткнутись.

Незалежно від стилю тренера, Барса має свій стиль футболу та манеру гри, яку знають тренери, які тут працюють. У мене ще не було німецького тренера, але натомість були нідерландські, італійські, бразильські та інші. Якщо ви знаєте футбол інших країн і тренували в інших місцях, національність не має значення, це не є вирішальним фактором. Що має значення, так це якість та амбіції. Портрета ідеального тренера-робота не існує.

Я ніколи не обговорював ігрові моделі. Йоган Кройф змінив історію цього клубу й ігрову модель. Мені подобається якість гри, яку можна інтерпретувати по-різному. Гвардіола вирішив посунути Лео з фальшивої 9-ки, і ми всі в нього закохалися. Самуель Ето’О надав глибину грі Барси, Анрі адаптувався під наш стиль, і ще є багато прикладів того, що, можна сказати, не відповідає профілю, але ідея Барси завжди є актуальною.

Нам подобається Сіті Гвардіоли, тому що вони грають у хороший футбол. І Реал Сосьєдад Іманоля Альгуасіля, тому що вони конкурентоспроможними й добре грають. Ви повинні конкурувати й грати добре, ви повинні любити гру. Це й є моделлю Барси.

Ідея не в тому, щоб когось продати чи придбати. Навпаки, ідея полягає в тому, щоб спробувати зміцнитись, нам багато для цього не потрібно. Якщо зможемо, то покращимо склад, але не продаватимемо гравців заради цього.

Я розраховую на всіх: де Йонг, Педрі, Араухо, Гаві. Вони гравці — на сьогодення та на майбутнє. Вони повинні залишитись із нами ще на кілька років, як мінімум. Є важлива база для конкуренції: Рафінья, Ферран? Я б нікого з них не продавав.

Де Йонг? Ми не будемо публічно говорити про розмови з його агентами. Він теж людина, і він може злитись, якщо йому говорять щось, що не відповідає дійсності. Я думаю, що зараз він щасливий.

Але я, Френкі або Араухо хочемо одного — перемагати. Це добре, що він турбується про наші перемоги. Хаві потрібні тільки гравці, які хочуть перемагати для Барси, а не ті, які хочуть просто грати за Барсу. Будемо сподіватись, що він хоче залишитись із нами на багато років.

Бути агентом дорогого коштує. Це багато подорожей, а я на той час уже працював консультантом у клубах, і в мої плани не входило бути агентом. Коли Матео сказав, що йде, і Лапорта запросив мене, то це було непросто на особистому рівні.

Частина моїх думок була ясною, бо я вже все розбудував у планах. Я сам створив щось важливе в своїй агентській кар’єрі. Тому мені знадобилися місяці, щоб закрити всі справи і вчинити так, як я це зробив. Можливо, якби це був інший клуб, я б цього не зробив.

Зараз я намагаюсь робити свою роботу й допомагати клубу вдосконалюватись, ставати більш конкурентоспроможним і залишити свій слід у процесі його відновлення. Таке моє бажання. Я не знаю, чи пробуду тут рік, два або три. Я про це не хвилююсь.

Кар’єра гравця? Я не вважаю себе якимось видатним футболістом. Я пишаюсь тим, що пережив. Цей клуб, це те, про що я мріяв. Я пишаюсь тим, що був частиною Барселони.

Перемога в Лізі чемпіонів? Це було б мрією. Я не знаю, чи станеться це цього року. Для цього потрібно, щоб кожен із нас робив свою роботу. Бути в Барсі — це свято, але для цього потрібно багато працювати", — заявив португальський функціонер.

Нагадаємо, що найближчий матч каталонська Барселона проведе в гостях у баскського Атлетіка в неділю, 3 березня, о 22:00.