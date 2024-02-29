Іспанія

Функціонер дав свій коментар.

Президент Барселони Жоан Лапорта передрік чудове майбутнє каталонському клубу.

"Я бачу чудову Барселону з титулами через п'ять років. Ми завжди віддавали перевагу талантам із самого раннього віку. З нашої академії вийшли талановиті футболісти, які досягли видатних результатів. Це передається з покоління в покоління. Існує спадкоємність.

Славне покоління в минулому привело нас до успіхів. Це одна з наших сильних сторін і наш фонд. Щоб клуб був життєздатним і стійким, як у спортивному, так і в економічному плані, дуже важлива прихильність", — наводить слова Лапорти Mundo Deportivo.

У нинішньому сезоні Барселона з 57 очками посідає третє місце в Ла Лізі.