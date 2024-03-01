Іспанія

Фантастичний показник.

Іспанський півзахисник ФК Емірейтс Клаб Андрес Іньєста провів 1000 матчів у футбольній кар'єрі. Про це повідомляє офіційний сайт Барселони.

Ювілейною грою для 39-річного іспанця стала виїзна зустріч 15-го туру чемпіонату ОАЕ з Аджманом (0:2).

723 матчі футболіст провів за каталонську Барселону (частина з них у складі Барселони Б), 134 за японський Віссел Кобе. В Еміратах на його рахунку 12 поєдинків. Також у Іньєсти 131 гра у складі збірної Іспанії.

Дебютну гру у професійному футболі Іньєста провів у 2002 році в рамках групового раунду Ліги чемпіонів проти Брюгге.