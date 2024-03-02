Іспанія

Завершився перший поєдинок 27 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Сельта приймала Альмерію на Естадіо Мунісіпаль де Балаїдос.

Господарі поля могли вийти вперед ще у першому таймі, але гол Бамба було скасовано через положення поза грою. У другій половині зустрічі гості залишилися у меншості внаслідок вилучення Ланга. Колектив Рафаеля Бенітеса успішно скористався цим і все ж відкрив рахунок у матчі завдяки голу Мінгеси. Його результативний удар виявився єдиним у поєдинку, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу Сельти.

Сельта — Альмерія 1:0

Гол: Мінгеса, 73

Сельта: Гуайта — Манкільйо, Старфельт, Нуньєс, Санчес (Серві, 79) — Мінгеса (Альварес, 89), Бельтран, де ла Торре (Сотело, 89), Бамба — Дувікас (Альєнде, 60), Ларсен

Альмерія: Машимільяну — Пубіль, Гонсалес, Радованович, Ланга — Робертоне (Сентельєс, 68), Баба — Ромеро (Баптістао, 45+2), Вієра (Лопі, 68), Ембарба (Рамазані, 63) — Лосано (Аррібас, 63)

Попередження: Санчес — Лопі, Радованович

Вилучення: Ланга, 65