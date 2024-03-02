Іспанія

Знайшли чергового баска на планують повернути його до регіону.

Футбольна школа португальської Браги нерідко постачає якісні кадри для клубів місцевого чемпіонату, проте останнім часом її вихованці дедалі частіше опиняються й за кордоном.

Однак історія з трансфером іспанського нападника Альваро Джало Діаса Фернандеса цікава ще й тому, що баскський Атлетік, які зацікавлений у переході цього гравця, обирав його за своїм споконвічним правилом залучення вихідців із регіону до виступів за основну команду.

І хоча 24-річний виконавець народився в Мадриді та все футбольне життя провів у академії "гарматників", у нього є кузен, що виступає в складі "левів" — 22-річний іспанський форвард гвінейського походження Малком Абдулай Арес Джало, або просто Аду Арес.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, питання трансферу Альваро Джало вже вирішене й улітку клуби мають оголосити про це офіційно.

Оціночна вартість нападника — 7 млн євро. Чинний контракт із Брагою розраховано до 2027 року.

У цьому сезоні Альваро відіграв 37 матчів, забив 14 голів та віддав три гольові передачі.