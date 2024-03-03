Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 27-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 3 березня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між Атлетіком з Більбао та каталонською Барселоною, яке пройде на Естадіо Сан-Мамес.

[*] — поточна позиція в таблиці Ла Ліги.

НЕДІЛЯ, 3 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕСТАДІО САН-МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Атлетік Більбао протягом поточного сезону продовжує вважатися однією з головних сил іспанського футболу, зберігаючи статус претендента не лише на єврокубкову зону, а й на потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА загалом. На даний момент підопічні Ернесто Вальверде йдуть лише за три очки від четвертого рядка турнірної таблиці Ла Ліги, а напередодні вони взагалі вийшли у фінал Кубка Короля, попутно вибивши з розіграшу і каталонську Барселону, і мадридський Атлетіко.

Домашні матчі басків – окрема історія, адже Естадіо Сан-Мамес є, не побоїмося цього слова, справжньою фортецею клубу з Більбао. Подумати тільки, але остання домашня поразка Атлетіка з урахуванням усіх турнірів відбулася аж у середині серпня минулого року – у рамках першого туру Ла Ліги проти мадридського Реала. З того часу команда з Більбао не програвала у стінах свого стадіону, але слід зазначити — у наступному поєдинку не зможе зіграти ключова зірочка команди Ніко Вільямс, який буде відсутній через перебір жовтих карток.

Чинні чемпіони Іспанії в особі каталонської Барселони проводять далеко не найкращий сезон як з точки зору рівня футболу, так і з точки зору результатів. На тлі певних кадрових і, що найголовніше, фінансових проблем майбутнє "блаугранас" загалом наразі виглядає досить туманно, тому Хаві Ернандес уже встиг анонсувати свій відхід з клубу вже наприкінці нинішньої кампанії.

Варто визнати, що останні виступи Барселони подарували якийсь промінчик надії на світле майбутнє, хоча, звісно, нинішнє третє місце – це далеко не те, на що розраховують фанати "блаугранас". Так, наприклад, у Неаполі колектив Хаві показав доволі непогану гру проти Наполі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:1), а потім у Ла Лізі без шансів був розгромлений Хетафе з рахунком 4:0. Однак, як очікується, на Сан-Мамес каталонцям буде дуже непросто.