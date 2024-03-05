Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Реал у скандальному матчі не зміг виграти у Валенсії, Жирона мінімально програла на виїздці Мальорці.

Результати туру

Реал не зміг виграти у Валенсії

Команда Карло Анчелотті змогла відігратися по ходу матчу, але не виграла матч через помилку арбітра. Відбувся неймовірно скандальний епізод.

Реал провів дуже поганий перший тайм. Він пропустив два голи, Валенсія мала хороший стартовий план і створювала багато неприємностей. Скоріше всього, Андрій Лунін міг врятувати команду хоча би від одного голу, але варто зазначити, що і опонент чудово користався власними моментами. Забити вдалося і Роману Яремчуку, який грамотно реалізував вихід сам на сам.

Другий тайм був повним домінуванням Реала, але за домінування голи не зараховуються. Однак натиск на суперника врешті дав результат – знову відзначився Вінісіус, скориставшись навісом Браїма Діаса. Далі вінгер оформив дубль і здавалося, що мадридському клубу вдасться навіть здобути перемогу у матчі.

Хесус Гіль Мансано спершу додав занадто мало хвилин до другого тайму (3 хвилини знадобилося, щоб перевірити м'яч Вінісіуса та ще 3 хвилини, щоб надати допомогу травмованому гравцеві), а в доданий час гра була призупинена більш ніж на 2 хвилини через офсайд. А потім взагалі дав фінальний свисток в момент навісу до штрафного майданчика у виконанні Реала і голу, викликавши незадоволення іспанського гранда та дав червону картку Джуду Беллінгему.

Справжній скандал, яких у європейському футболі стає якось забагато і це трішки дратує.

Нічия, що не дозволяє Реалу відірватися у таблиці від Жирони.

Жирона в черговий раз програла Мальорці

Жирона в гостях не змогла виграти у Мальорки.

Команді Мічела не дуже вдався перший тайм, коли вона і пропустила єдиний гол у матчі. Захисник Копете вбив м'яч у ворота після стандарту та скидки Ларіна. Епізод спірний, була підозра на гру рукою, але ВАР її не побачив.

Далі Мальорка дещо знизила оберти і дозволила Жироні взяти ініціативу та створювати моменти. Втім, створити дійсно небезпечні епізоди було важко, і крім удару Савіо згадати щось варте уваги не дуже вийде.

Мальорка стає дуже непростим опонентом для одного з лідерів Прімери, враховуючи статистику нещодавніх зустрічей.

Варто згадати матч у Кубку Іспанії цього сезону, виграний також номінальним андердогом зустрічі.

Барселона не змогла виграти у Атлетіка

У складі на матч не відбулося великих змін. Педрі повернувся в стартовий склад, замінивши Жоау Феліша і посиливши півзахист. Крім того, кадрових коректувань не було. Пау Кубарсі грав разом з Рональдом Араухо, а Жюль Кунде і Жоау Канселу зіграли в обороні. У півзахисті разом із вищезгаданим Педрі грали Андреас Крістенсен, Френкі де Йонг і Ілкай Гюндоган. Правий фланг знову довірили Рафінья, а в центрі атаки грав Роберт Левандовські.

Барселона могла серйозно загрожувати супернику на початку матчу, але Педрі погано прийняв м'яч і змарнував гарну можливість. Обидві команди намагалися використовувати високий пресинг, не ризикуючи, але плавно переходячи на захист у нижньому, компактному блоці. Темп гри був дійсно хороший. На 14-ій хвилині Жюль Кунде вдарив після навісу Де Йонга, але не влучив у ворота. Було багато гострої гри, яку арбітр дозволив без і не свистів фоли. Після однієї з таких сутичок Френкі де Йонг впав на газон і не зміг самостійно залишити поле, тому тренерський штаб змушений був виконати заміну. Його місце зайняв Фермін Лопес.

Тим часом перед перервою Педрі також отримав неприємне пошкодження і не зміг дограти матч. Можна очікувати, що молодий півзахисник буде поза грою надовго. На полі з'явився Ламіне Ямал, а Рафінья перейшов на лівий фланг.

Атлетік набрався впевненості в собі і поступово збільшував створював тиск на Барселону. Гравці Хаві обмежувалися швидкими атаками, яким не вистачало динаміки, а отже, хороших моментів практично не було.

Ламіне Ямал був дуже активним – як в обороні, так і в атаці. Суперники не впоралися з молодим вінгером і вдалися до фолів. З кожною хвилиною все очевидніше здавалося, що цей матч завершиться нульовою нічиєю. Однак команда Атлетік не здавався, і в доданий час Дані Гарсія після навісу з кутового не реалізував гарну можливість. Барселона більше навіть не намагалася атакувати. Таким чином, іспанський чемпіон не зміг скоротити відставання і наблизитися до лідерів.